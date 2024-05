Révolution au RC Lens, voilà les options pour Franck Haise

Arnaud De Kanel

Une révolution se prépare en coulisses du côté du RC Lens. Par peur d'être fragilisé et de perdre du moins en interne, Franck Haise réfléchirait tout simplement à quitter le club artésien dès cet été. Sa première expérience en Ligue 1 est une véritable réussite et il ne manque pas de prétendants. Un temps cité à Liverpool avant la nomination d'Arne Slot, Franck Haise pourrait rebondir dans un club français.

Le RC Lens serait sur le point de démarrer une nouvelle ère cet été. Plusieurs départs importants sont planifiés et l'organigramme du club artésien va donc être chamboulé. Cela n'est pas du goût de l'entraineur, Franck Haise, qui songerait à plier bagages. Il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau club s'il venait réellement à partir.



Jackpot pour le RC Lens, un chèque de 50M€ arrive ? https://t.co/JbuLUZkfic pic.twitter.com/PkroJi2PsS — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Des départs qui vont entrainer celui de Haise ?

Selon les informations de L'Équipe , le RC Lens s'apprête à vivre des changements significatifs au sein de son organigramme. Le coordinateur sportif Frédéric Hébert et son adjoint Romain Peyrusqué ont été démis de leurs fonctions. Ils devraient prochainement être convoqués pour un entretien préalable qui pourrait aboutir à leur licenciement. Par ailleurs, le directeur général Arnaud Pouille est également pressenti pour quitter le club dans un avenir proche. C'est ce point là qui inquiète Franck Haise, qui en plus d'être épuisé, craint de ne plus avoir les mains libres pour bâtir son équipe.

L'OM ou l'OGC Nice pour Haise