Mercato : Révolution au RC Lens !

Depuis plusieurs saisons, le RC Lens est redevenu un acteur majeur du championnat de France. Après une magnifique deuxième place la saison dernière, les coéquipiers de Kevin Danso ont malheureusement dû se contenter d'une septième place cette année et donc non qualificative pour une coupe d'Europe. Cela pourrait être pire la saison prochaine, car plusieurs départs majeurs pourraient arriver.

Les supporters du RC Lens doivent avoir un goût amer en bouche. Avant le début de la dernière journée de Ligue 1, les Lensois étaient qualifiés pour une coupe d'Europe. Ils n'avaient plus qu'à assurer le coup, en s'imposant face à Montpellier. Malheureusement, les joueurs de Franck Haise ont concédé le match nul face au MHSC (2-2) et ils se sont fait doubler dans la dernière ligne droite par l'OL.

Plusieurs départs à suivre au RC Lens ?

Pour la saison prochaine, le RC Lens pourrait repartir presque de zéro et entamer une révolution. D'après les informations de L'Équipe , le départ d'Arnaud Pouille serait très probable. Le directeur général lensois va quitter ses fonctions et il pourrait être imité par Franck Haise. Le propriétaire de Lens, Joseph Oughourlian veut donner une nouvelle orientation au projet et cela ne conviendrait pas aux deux hommes.

Haise est suivi par Nice

Franck Haise se demande donc s'il doit encore rester au RC Lens. Si le technicien lensois s'interroge, c'est que plusieurs clubs sont intéressés par ses services. L'OGC Nice aimerait beaucoup l'attirer et la rumeur OM a aussi été évoquée dernièrement.