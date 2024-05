RC Lens - OM : Franck Haise a tranché pour son avenir

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un entraineur pour prendre la suite de Jean-Louis Gasset, l'OM s'intéresse à Franck Haise. Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, le coach du RC Lens ne manque pas de prétendants. Estimant être arrivé à la fin d'un cycle, ce dernier a pris sa décision et elle ne devrait pas faire plaisir aux supporters nordistes.

Littéralement épuisé après le match nul des siens contre Montpellier dimanche dernier, Franck Haise avait préféré temporiser pour son avenir. « Je vais d’abord partir en vacances dans un endroit isolé, réfléchir, analyser, voir ce qui va se passer au club et on verra en conséquence », avait confié le coach du RC Lens. Courtisé, par l'OM notamment, Franck Haise a tranché pour son avenir.

Haise veut quitter Lens !

Un chantier d'envergure se prépare au RC Lens avec une refonte de l'organigramme sur le plan sportif. Le directeur général du club, Arnaud Pouille, devrait plier bagages cet été et cela va avoir des répercussions sur l'avenir de Franck Haise. D'après les informations de L'Equipe , il estime être arrivé à la fin d'un cycle et les changements à venir à la direction l'ont conforté dans sa décision. Foot Mercato confirme et indique qu'il veut quitter le RC Lens.

Accord proche d'être trouvé avec un club de Ligue 1