EXCLU - Mercato : Reims accélère sur Luka Elsner !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En quête d’un nouvel entraîneur, le Stade de Reims apprécie très fortement le profil de Luka Elsner, actuel coach du Havre. Selon nos informations, les dirigeants rémois accélèrent leur pressing pour tenter de le convaincre.

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, le départ de Will Still a fini par être précipité avant même la fin de la saison 2023-2024. Le Stade de Reims, bien avant cette décision, recherchait déjà son nouvel entraîneur. Comme révélé par le10sport.com le 6 mai dernier, plusieurs pistes sont à l’étude et notamment celle menant à Habib Beye, qui quitte le Red Star après les avoir emmenés en Ligue 2. Mais ces derniers jours, Reims oriente son viseur vers un autre technicien : Luka Elsner.

Reims fonce sur Elsner

Sous contrat avec Le Havre jusqu’en juin 2025, Luka Elsner n’est pas une proie facile. Mais le Stade de Reims accélère son forcing pour tenter de le convaincre de venir en Champagne. Déterminés, les dirigeants rémois ont fait du technicien slovène de 41 ans leur priorité. Des discussions sont en cours pour tenter de trouver un accord.