PSG : Un transfert de longue date gâché par Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival à venir, le dossier phare du Paris Saint-Germain sera la succession de Kylian Mbappé. Marcus Rashford aurait pu être une véritable option pour le PSG comme cela semble être le cas ces dernières années. Mais c’était sans compter sur le veto de Luis Enrique.

Et si le PSG parvenait enfin à mettre la main sur Marcus Rashford ? Depuis deux, voire trois ans, le Paris Saint-Germain penserait à faire de l’enfant de Manchester United le successeur de Kylian Mbappé. Pourtant, chaque tentative du club de la capitale semble s’être soldée par un échec. Et bien que le président Nasser Al-Khelaïfi soit prêt à lui offrir un salaire hebdomadaire de 585 000€ dès cet été selon The Daily Star, l’affaire est mal embarquée.

«L’alternative de Khvicha Kvaratskhelia est Marcus Rashford»

Par le biais du Transfers Podcast, Duncan Castles a fait un point sur le dossier Marcus Rashford et sa disponibilité à l’approche du mercato estival. « L’alternative de Khvicha Kvaratskhelia est Marcus Rashford. Un joueur que le PSG suit depuis 2 saisons et sera disponible pour un transfert si la bonne offre parvenait à Manchester United ».

PSG : Al-Khelaïfi confirme son rêve, Luis Enrique peut trembler ? https://t.co/qYv3ekjJdJ pic.twitter.com/oiX6Nvlnjb — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

«Luis Enrique le voit plus en tant que numéro 9 qu’ailier gauche»