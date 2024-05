Mercato - PSG : Transfert à 100M€, un accord est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel attaquant de classe mondiale afin de remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier du Napoli. Et d'après la presse italienne, le club parisien aurait même déjà trouvé un accord avec l'international géorgien. Toutefois, le plus dur reste à faire. A savoir convaincre Aurelio De Laurentiis.

Le mercato est déjà très actif en coulisses du côté du PSG. Il faut dire que le club de la capitale prépare la succession de Kylian Mbappé, ce qui ne sera pas une mince affaire. Dans cette optique, plusieurs noms sont évoquées, mais ces derniers jours, c'est bien la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia qui prend de l'ampleur.

Kvaratskhelia d'accord avec le PSG ?

Et ce jeudi, la presse italienne en rajouter d'ailleurs une couche. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport , le PSG aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec l'international géorgien. Khvicha Kvaratskhelia semble très tenté à l'idée de relever ce défi tandis que son entourage aurait été séduit par le projet présenté par le PSG. Mais le plus dur reste à faire.

Le PSG lâche 100M€ pour convaincre Naples