Succession de Mbappé : Le PSG dégaine pour une star, son agent balance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG prévoit de se montrer actif pour se renforcer durant l’été et tenter de remplacer Kylian Mbappé. Khvicha Kvaratskhelia apparaît à ce jour comme la piste privilégiée par le club de la capitale, qui est déjà passé à l’action pour l’attaquant du Napoli comme l’a révélé son agent à la presse géorgienne.

Une mission délicate attend le PSG durant l’été, et elle concerne la succession de Kylian Mbappé qui a décidé de prendre la direction du Real Madrid après sept années dans la capitale. Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen (Naples) ou encore Lamine Yamal (FC Barcelone) ont notamment été cités parmi les cibles parisiennes, mais une autre piste semble tenir la corde aujourd’hui : Khvicha Kvaratskhelia. Le PSG a d’ailleurs accéléré avec l’international géorgien du Napoli.

Départ de Mbappé : Que doit faire le PSG ? https://t.co/FRImr38z1o pic.twitter.com/5F16dhc9bm — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Une offre du PSG est confirmée pour Kvaratskhelia

Dans des propos accordés à l’édition géorgienne de la Gazzetta dello Sport , Mamuka Jugeli a révélé l’offensive parisienne pour son joueur. « L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Kvaratskhelia n'est pas vrai. Il y a un intérêt et une offre du PSG, tout dépend de la décision de Naples et de son président », a annoncé l’agent de Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia focalisé sur l’Euro