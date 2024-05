Mercato - PSG : Luis Enrique refuse son rêve à Paris !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est l’entraîneur du PSG depuis un an et travaille de concert avec Luis Campos, conseiller football du club parisien. Et bien que Campos avait en tête un transfert rêvé avec Bernardo Silva, ce n’est plus d’actualité avec l’entraîneur espagnol si l’on en croit les informations du Parisien. Explications.

Bernardo Silva est la recrue rêvée de Luis Campos depuis sa nomination au poste de conseiller football du PSG à l’été 2022. Le Paris Saint-Germain a même dégainé une offre de 80M€, repoussée par Manchester City comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en août 2022. Et maintenant ?

Luis Campos voulait Bernardo Silva, Luis Enrique a mis un terme au rêve

La piste Bernardo Silva est-elle toujours d’actualité comme cela a été affirmé par le journaliste Ben Jacobs le week-end dernier pour le Paris Saint-Germain ? Pas vraiment si l’on en croit Dominique Séverac. « A priori, non. Au fil des semaines, la liste des souhaits s'est affinée entre les deux Luis (Enrique et Campos). Le renfort d'un ailier droit n'est plus de mise ».

«La priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia»