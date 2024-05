Mercato : Le PSG annonce le remplaçant de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé ne portera plus le maillot du PSG. L’attaquant français va partir afin de s’engager avec le Real Madrid. Par conséquent, le travail sur sa succession a déjà bien débuté, et Luis Enrique assure qu’il n’y aura pas qu’un seul joueur pour le remplacer. Ce sera bien l’équipe qui fera oublier Kylian Mbappé.

Samedi soir à Lille, à l'occasion de la finale de la Coupe de France remportée contre l'OL (2-1), Kylian Mbappé disputait sa dernière rencontre avec le PSG. Le crack de Bondy va effectivement rejoindre le Real Madrid, ce qui pousse le club de la capitale à s'activer pour sa succession. Luis Enrique ne semble toutefois pas inquiet et annonce déjà la façon dont le PSG va remplacer Kylian Mbappé.

«Nous le ferons à travers l’équipe, avec 4, 5 ou 6 nouveaux joueurs»

« J’ai eu la chance d'entraîner Kylian cette saison. Ce fut une saison difficile pour lui car après sept ans dans son club et avec tout ce qu’il a obtenu ici c’est toujours difficile de dire au revoir. Il a toujours été prêt et préparé à aider l’équipe. Aujourd’hui il a pu mettre la touche finale. Il n’a pas pu marquer mais a été impliqué dans toutes nos situations dangereuses. C’est évident que c’est un joueur différent. Nous ne le remplacerons pas avec un seul autre joueur, vous pouvez oublier. Il n’y pas de remplaçant à Kylian Mbappé », estime l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de révéler la façon donc le club va remplacer Kylian Mbappé.

«Le remplaçant de Kylian sera l’équipe