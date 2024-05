Mbappé - Real Madrid : Grosse incertitude pour son arrivée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a disputé son dernier match samedi à l’occasion de la finale de la Coupe de France contre l’OL (2-1) et rejoindra prochainement le Real Madrid. Mais quand exactement ? Le mystère persiste alors que l’Euro débute dans moins d’un mois (14 juin – 14 juillet).

« Ce que j'ai eu, je ne le revivrais nullement nulle part ailleurs ». Samedi, Kylian Mbappé disputait son dernier match avec le PSG lors de la finale de la Coupe de France remportée contre l’OL (2-1). Le départ de l’international français est officiel depuis quelques jours et la vidéo postée sur ses réseaux sociaux, mais l’identité de son prochain club n’a toujours pas été révélée. « Je vais vivre autre chose et je suis sûr que les autres choses seront magiques aussi , a indiqué Mbappé en zone mixte samedi soir. Je pense que déjà, la meilleure chose à faire c'est de finir ses adieux. Tout ce que je voulais, c'est bien finir. Il y a un temps pour tout. J'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure ». Mais quand ?

Luis Enrique entre déjà dans l'histoire du PSG https://t.co/sr5yKDNpES pic.twitter.com/AZQgkTbadP — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

« C’est le Real Madrid qui décide quand il a envie de communiquer à ce sujet »

Le timing est serré alors que l’Euro débutera le 14 juin en Allemagne. Le Real Madrid décidera-t-il d’officialiser le recrutement de la star tricolore avant cette date ? « A priori, rien ne sera officiel avant le 1er juin, le jour de la finale de la Ligue des champions entre Dortmund et le Real , a confié le journaliste Dominique Séverac dans une session questions-réponses organisée sur le site du Parisien. Après, c'est possible mais le timing revient au Real Madrid. C'est le plus grand club du monde, c'est lui qui décide quand il a envie de communiquer à ce sujet ».

« Il y a encore des détails »