PSG : Le Real Madrid annonce la fin du rêve de Mbappé !

Après l’Euro, Kylian Mbappé se verrait bien participer aux Jeux olympiques de Paris, mais son départ pour le Real Madrid risque bien de l’empêcher de réaliser l’un de ses rêves. Alors que les dirigeants ont d’ores et déjà signifié à la FFF qu’elle ne comptait pas mettre ses joueurs à disposition, Carlo Ancelotti en a rajouté une couche.

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché, les Jeux olympiques de Paris apparaissent comme l’un de ses rêves malgré la tenue de l’Euro quelques jours auparavant, mais son arrivée au Real Madrid après sept années au PSG devrait mettre à mal ses plans. La direction a déjà fait savoir à la FFF qu’elle ne comptait pas mettre à sa disposition ses joueurs français, et le récent échange entre Emmanuel Macron et le président merengue Florentino Pérez n’aurait rien changé selon la presse espagnole. De son côté, Carlo Ancelotti n’imagine pas non plus Kylian Mbappé faire les JO.

Ancelotti n’imagine pas les joueurs de l’Euro aux JO

Interrogé par La Repubblica , Carlo Ancelotti a livré un indice de taille sur une éventuelle participation de Kylian Mbappé aux JO de Paris 2024, sans avoir besoin de citer son nom : « Je pense simplement que ceux qui vont à l’Euro, comme Camavinga par exemple, ne vont pas aux Jeux ».

