Mbappé : Le clan Macron révèle une discussion avec le Real Madrid

Alexis Brunet

Kylian Mbappé a soif de titres et il désire jouer toutes les compétitions. Mais son optimisme risque d'être stoppé par la volonté du Real Madrid. En effet, le club espagnol devrait probablement être la prochaine équipe du Français, et pour le moment, il refuse que ce dernier participe aux Jeux Olympiques de Paris. Toutefois, Amélie Oudéa-Castéra a révélé qu'elle avait eu une discussion avec Florentino Pérez pour essayer de faire avancer la situation.

Le 26 juillet prochain débuteront officiellement les Jeux Olympiques de Paris. L'évènement approche donc à grands pas, et on ne sait toujours pas si Kylian Mbappé pourra être de la partie. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG souhaite y participer, mais cela ne dépend pas que de lui.

Amélie Oudéa-Castéra s'est entretenue avec Florentino Pérez

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, après son aventure au PSG, Kylian Mbappé doit rejoindre le Real Madrid. C'est donc la formation espagnole qui aura le dernier mot pour une participation ou non du Français aux Jeux Olympiques. En effet, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs pour la compétition, ils peuvent refuser. Pour essayer de trouver une issue positive à ce dossier, Amélie Oudéa-Castéra a révélé qu'elle avait eu une discussion sur le sujet avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « J'ai eu un échange avec M. Pérez sur plusieurs sujets. Le président de la République a eu un moment particulier avec lui. [...] Le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry est aussi très impliqué, c'est lui qui va piloter cette composition d'équipe. Mais je pense que c'est important qu'on se batte pour que les Jeux Olympiques et Paralympiques soient un grand succès populaire. Et Kylian (Mbappé), avec tout ce qu'il représente, c'est normal (qu'on soutienne sa participation aux JO), il ne faut pas se cacher. »

Il ne reste plus qu'à espérer pour Mbappé