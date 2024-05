 Le Real Madrid annonce une mauvaise nouvelle

La rédaction

Alors que le Real Madrid disputera la semaine prochaine la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, un doute planait quant à la condition physique d'Aurélien Tchouaméni. Et Carlo Ancelotti vient d'officialiser la nouvelle : le milieu de terrain français loupera ce choc et sera préservé en prévision de l'Euro avec les Bleus.

Victime d’une fracture au troisième métatarse du pied gauche subie lors de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Aurélien Tchouameni vit une période délicate et les nouvelles données par Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse ne sont pas des plus rassurantes.

Tchouaméni out pour la finale

L'entraîneur italien du Real Madrid a annoncé que le club merengue ne prendrait aucun risque concernant Tchouaméni : « Non, il ne jouera pas en finale, il va se concentrer sur l’Euro.» Le milieu de terrain de l'équipe de France ratera donc la grande finale de Ligue des Champions le 1er juin prochain, à Wembley, face au Borussia Dortmund.

Priorité à l’Euro