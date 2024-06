Mercato : Alerte au RC Lens, il balance des révélations hallucinantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En l'espace de quelques semaines, le RC Lens a changé de visage. Exit Franck Haise et Arnaud Pouille, remplacés par Will Still et Pierre Dréossi sous l'impulsion du patron Joseph Oughourlian. Mais selon le journaliste Romain Molina, le boss du club nordiste est loin d'être irréprochable et sa gestion de certains dossiers posent question.

Propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian a souhaité donner un coup de pied dans la fourmilière cet été. Le dirigeant a mis fin à l'ère Franck Haise, remplacé depuis par Will Still, qui vient tout juste de quitter le Stade de Reims.

Des joueurs sont inquiets

Autre changement majeur, le remplacement d'Arnaud Pouille par Pierre Dréossi, passé par Metz. Le RC Lens a fait sa révolution avant le mercato et se prépare à entamer un nouveau cycle. Cette nouvelle équipe dirigera la formation, qui veut se montrer active durant l'été afin de se renforcer.

« Le club est mal géré »