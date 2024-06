Varane - RC Lens : Un énorme coup est possible !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde 2018, Raphaël Varane pourrait bien faire son retour en France. Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, le défenseur ne ferme pas la porte à une arrivée à Lens, son club formateur. Ce dossier serait, actuellement, étudiée par la direction sang et or, mais il s'annonce particulièrement complexe.

A 31 ans, Raphaël Varane n'a plus beaucoup d'années devant lui. Usé par des années de professionnalisme, le défenseur envisage un dernier défi avant de raccrocher les crampons. Après un court passage à Manchester United, le joueur ne ferme aucune porte, pas même un retour en France.

Signature au RC Lens, il promet du lourd ! https://t.co/pTKxgAtawN pic.twitter.com/WiL4SARmxh — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Varane ne ferme pas la porte

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens » avait-il déclaré en mars dernier. Une année est passée et Varane n'a toujours pas changé d'avis. « Un retour en France est-il possible ? Tout est possible, je suis en fin de contrat. Je vais prendre le temps de bien me poser pour réfléchir » avait-il confié en mai dernier.

Lens n'abandonne pas cette piste