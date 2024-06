Mercato - RC Lens : Le verdict est tombé pour Varane ?

Alexis Brunet

Cet été, le RC Lens a décidé d’opérer une grande révolution au niveau de ses dirigeants. Le club du nord de la France s’est notamment séparé de Franck et d’Arnaud Pouille. Dans le même temps, les dirigeants lensois ont aussi réfléchi à la possibilité de faire revenir Raphaël Varane. Mais ce retour n’a que peu de chances d’aboutir.

Les grandes manœuvres ont déjà commencé du côté du RC Lens. Après plusieurs années à la tête du club du nord de la France, Franck Haise a décidé de voguer vers d’autres horizons et il a rejoint l’OGC Nice. Pour le remplacer, les dirigeants lensois ont décidé de miser sur Will Still. Dans le même temps, c’est le directeur général Arnaud Pouille qui a également fait ses valises.

Le gros coup Varane au RC Lens ?

Le RC Lens a donc opéré beaucoup de changements majeurs et cela pourrait continuer sur le mercato. En effet, depuis plusieurs semaines, les dirigeants lensois sont intéressés par un possible retour de Raphaël Varane. Le défenseur français est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Manchester United.

Mercato : Un nouvel entraîneur arrive au RC Lens, c'est la panique ? https://t.co/PYSMTRyAHo pic.twitter.com/J6wQLC1Se3 — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Une arrivée de Varane au RC Lens paraît compliquée