Mercato - RC Lens : Une folie à 100M€ se prépare

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a tiré le bilan de la saison 2023-2024. Si le club artésien peut se réjouir d'être à nouveau qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, à condition de passer les barrages, les finances sont dans le rouge. Les Sang et Or sont catégoriques : ils devront vendre pour plus de 100M€ cet été !

Les dirigeants du RC Lens tirent la sonnette d'alarme. Après un exercice 2023-2024 en demi-teinte tout de même ponctué par une septième place qui leur offre une chance de participer à l'Europa Conference League, les Sang et Or vont devoir se séparer de leurs plus gros actifs lors du mercato estival. A l'occasion d'un point presse organisé lundi dernier, Joseph Oughourlian, le président du club artésien, a confirmé que plusieurs ventes étaient prévues.



RC Lens : Accord trouvé pour ce transfert record ! https://t.co/HwEItTsi7C pic.twitter.com/CSxCMpFCxL — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

«Il est dommage de sortir d’une telle saison et de ne pas avoir mis de côté»

« Nous allons faire des ventes. Parce qu’à part le Paris Saint-Germain, je ne connais pas de club français n’ayant pas besoin de faire de ventes pour équilibrer son budget. Nous allons faire des ventes. Oui, on a commencé à travailler certains dossiers je ne pourrai pas donner de nom. Sur les recrutements, il faut revenir à être un club qui fait des recrutements plus intelligents que depuis 18 mois. Il y aura forcément une réduction de la masse salariale à partir du moment où on passe de la Ligue des Champions à la Conférence League. Le problème, c’est que la masse salariale ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. Ils sont beaucoup montés lors de la saison passée, et on n’a pas mis ce que j’aurais aimé que l’on mette de côté pour avoir une stabilité financière. Nous n’avons pas le troisième paiement CVC contrairement à d’autres clubs. Concernant les droits TV, il y a beaucoup d’incertitudes. Nous verrons si nous faisons quelques belles ventes de joueurs. Je ne sais pas si nous serons capables de faire des ventes de joueurs aussi profitables que l’an dernier. Il est dommage de sortir d’une telle saison et de ne pas avoir mis de côté », a déploré le président du RC Lens. Le montant espéré a même fuité.

Plus de 100M€ espérés