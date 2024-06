OM : Longoria fait «un All-in» sur le mercato, c'est totalement validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une très longue attente, l'OM semble enfin avoir trouvé son nouvel entraîneur, à savoir Sergio Conceiçao. Le Portugais devrait débarquer dans les prochaines heures à Marseille. Un très gros coup pour le club phocéen malgré le «All-in» de Pablo Longoria comme le souligne Jérémy Attali-Pietri, qui se réjouit d'une telle signature.

«Le cas Conceição c’est un All-in»

« Le cas Conceição c’est un All-in. C’est le mot. Longoria est dans l’année vérité, mais je suis assez rassuré du choix du coach. J’étais un peu inquiet quand je voyais les premières rumeurs, pas forcément vraies, mais qui existaient. Je pense à certains coachs italiens qui n’avaient encore rien prouvé par exemple, qui seront sûrement bon dans quelques années, mais c’était un peu tôt. Il faut des conjonctures et un entraîneur qui a déjà prouvé surtout, plus que repartir à 0 », s'inquiète le rédacteur en chef d' Actu Marseille auprès de Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Je suis très content de ce choix-là»