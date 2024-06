ASSE : Transferts «obligatoires», il réclame du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en Ligue 1, l'ASSE va pouvoir nourrir de belles ambitions dans l'élite grâce au rachat du club par le groupe Kilmer Sports. Pour cela, il faudra réaliser un mercato qui s'annonce crucial. C'est ainsi que Frédéric Piquionne donne des conseils de recrutement au club du Forez avec un mot d'ordre crucial : la stabilité.

Cet été, le mercato de l'ASSE sera suivi de prêt. Et pour cause, les Verts ont été rachetés par le groupe canadien Kilmer Sports et bénéficient donc de moyens financiers plus importants qu'auparavant. Et pour son retour en Ligue 1, le club du Forez reçoit des conseils de Frédéric Piquionne.

Cette incroyable anecdote sur la vente de l'ASSE https://t.co/lbC3R7TZSa pic.twitter.com/YjA5JIYZyT — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

«Je pense qu’il faut conserver l’ossature»

« On ne sait pas qu’elles vont être les finances du club à la suite du rachat. Je pense qu’il faut conserver l’ossature et ajouter un joueur d’expérience par ligne. C’est pratiquement obligatoire d’ajouter des leaders techniques et tactiques pour permettre à l'équipe de se maintenir, et pourquoi pas créer la surprise », assure le consultant Prime Vidéo dans une interview accordée au site MaLigue2 .

Quel avenir pour Cardona ?