Mercato : Un nouvel entraîneur arrive au RC Lens, c'est la panique ?

Alors que Franck Haise a décidé de quitter le RC Lens afin de rejoindre l'OGC Nice, le club artésien a choisi Will Still pour le remplacer. L'ancien coach du Stade de Reims était libre, et alors qu'il se dirigeait vers l'Angleterre, il a opté pour le projet lensois. Une association qui sera à suivre de près, mais Jérôme Alonzo n'est pas certain que cela fonctionne.

C'est désormais officiel, le RC Lens a choisi son entraîneur qui aura la lourde tâche de remplacer Franck Haise, qui s'est en lui engagé du côté de l'OGC Nice. Ainsi, c'est sans surprise Will Still qui a signé chez les Sang-et-Or après son départ du Stade de Reims. Un choix qui paraît très intéressant sur le papier, mais Jérôme Alonzo a des doutes.

«Le projet du RC Lens m’inquiète un peu»

« Déjà la direction que prend le projet du RC Lens m’inquiète un peu, au-delà de Will Still. On annonce qu’on veut réduire la voilure, on a les départs de Franck Haise et d’Arnaud Pouille, des gens qui ont fait passer le club de la Ligue 2 à la coupe d’Europe en bossant bien. On repart quasiment d’une feuille blanche, après une saison éprouvante mentalement et émotionnellement. Will Still arrive dans tout ça », lance-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Les mariages trop évidents ne marchent pas toujours»