Mercato - RC Lens : Le prochain entraîneur concerné par un grand dilemme

Ça a été officialisé ces derniers jours par le RC Lens, Franck Haise n’est désormais plus l’entraîneur. Ce dernier s’est d’ailleurs engagé avec l’OGC Nice et maintenant, la question est de savoir qui viendra le remplacer sur le banc des Sang et Or. Alors que l’arrivée de Will Still semble se préciser, voilà qu’un dilemme a été révélé à propos du futur staff lensois.

Officiellement, le RC Lens n’a aujourd’hui plus d’entraîneur. En effet, le club lensois a annoncé le départ de Franck Haise, qui s’est engagé avec l’OGC Nice, et pour le moment, son successeur n’a toujours pas été dévoilé. L’identité du futur entraîneur des Sang et Or semble pourtant se préciser. Remercié récemment par Reims, Will Still est annoncé sur le banc du RC Lens pour la saison prochaine.

Quel staff pour Will Still ?

Will Still serait donc attendu prochainement au RC Lens pour devenir le nouvel entraîneur. Mais avec quel staff ? Comme révélé par Sacha Tavolieri, Edward Still, frère de Will Still pourrait l’accompagner et devenir son adjoint. Mais un dilemme lui serait proposé… S’il a donc la possibilité de filer à Lens, Edward Still a également une offre pour revenir l’entraîneur des U23 d’Anderlecht.

Une réponse ce lundi ?

Adjoint au RC Lens ou les U23 d’Anderlecht ? Voilà donc le dilemme pour Edward Still. Une réponse devrait toutefois tomber très rapidement. En effet, selon les informations du journaliste, le frère de Will Still doit rendre sa décision ce lundi au plus tard. Affaire à suivre…