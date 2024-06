PSG : Il sort du silence pour son transfert à 20M€

Thibault Morlain

Avec l’ouverture du mercato estival qui est imminente, on pensait que l’officialisation du transfert de Matvey Safonov au PSG tomberait dans la foulée. Mais voilà que la venue du gardien russe pourrait finalement être retardée, ayant pris du plomb dans l’aile. Coup de froid pour le transfert de Safonov ? Le principal intéressé n’a pas voulu trop en dire sur le sujet…

Cet été, on annonce un marché des transferts XXL du côté du PSG. Bien évidemment, la dossier qui retient le plus l’attention est celui de la succession de Kylian Mbappé. Mais c’est à toutes les lignes que le club de la capitale voudrait se renforcer. Y compris au poste de gardien. Ayant déjà Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas à disposition, Luis Enrique devrait accueillir un nouveau portier pour la saison prochaine. L’heureux élu est même déjà connu puisque Matvey Safonov, aujourd’hui à Krasnodar, a récemment passé sa visite médicale à Paris, tandis que son transfert au PSG serait estimé à 20M€.



Safonov interdit de quitter la Russie ?

Si Matvey Safonov s’est donc rendu à Paris ces derniers jours pour passer sa visite médicale, voilà qu’il ne pourrait désormais plus quitter la Russie. En effet, le gardien de Krasnodar serait visé par une restriction de ses déplacements. Comme expliqué par le média russe Championat , Safonov se verrait reprocher 600 000€ d’impayés à son ex-femme en guise de pension alimentaire. Une décision terrible qui vient actuellement mettre à mal son transfert au PSG qui semblait plus imminent que jamais.

« Vous le saurez comme moi si cela se produit »