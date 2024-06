Mercato : Le RC Lens a trouvé son prochain buteur ?

La rédaction

C'est un été charnière qui s'annonce du côté du RC Lens. Sur le terrain comme en coulisses, le club nordiste va connaître un sacré lifting. Dans le sens des départs, Franck Haise a décidé de claquer la porte, suivi de Frédéric Hébert, désormais ex-directeur sportif des Sang et Or. Mais les pensionnaires de Bollaert ne comptent pas se laisser abattre et veulent se montrer actifs durant le mercato estival. Georges Mikautadze, attaquant du FC Metz, est notamment ciblé.

C’est la fin d’un cycle au RC Lens. Désormais orphelins de Franck Haise, le coach qui sera parvenu à hisser les Lensois de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, les pensionnaires de Bollaert sont dans l’impératif de se servir de l’été pour bâtir une nouvelle colonne vertébrale au club. Dans cette optique, des renforts sont espérés. Parmi eux, figureraient Georges Mikautadze, qui vient de connaître la relégation avec le FC Metz.

Un joueur du RC Lens à Paris cet été ! https://t.co/YGxv6R2AcC pic.twitter.com/7bBPsAzrkA — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Le RC Lens sur les traces de Georges Mikautadze ?

D’après les informations délivrées par l'ÉQUIPE , Georges Mikautadze serait la cible du RC Lens. Prêté par l’Ajax Amsterdam depuis janvier, l’attaquant géorgien a été définitivement acheté par les Messins. Mais que leurs supporters ne se fassent pas d’illusion : c’est bien dans le but de faire une plus value que les Grenats ont fait l’acquisition de l’avant-centre. Le club qui s’est incliné face à Saint-Étienne en barrages souhaiterait 20M€ pour céder son joueur, après en avoir déboursé 13 pour l’enrôler. Du côté de sa rémunération, le natif de Lyon touche 250 000€ brut par mois. Les Lensois devront se montrer convaincants, puisque comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur le10sport.com, Georges Mikautadze est également ciblé par l'AS Monaco, qui serait passé à l'attaque.

Qui pour succéder à Franck Haise ?

C’est une information qui avait grandement surpris : Franck Haise n’est plus l’entraîneur du RC Lens. Après quatre années de bons et loyaux services, le technicien de 53 ans a décidé de s’engager en faveur de l’OGC Nice pour trois saisons. Pour lui succéder, les Lensois se pencheraient sur le cas de Will Still. Tout proche de s’engager en Premier League, l’ancien coach du Stade de Reims aurait fait machine arrière en apprenant l’intérêt des pensionnaires de Bollaert. Affaire à suivre.