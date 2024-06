Transferts : Le RC Lens annonce du mouvement pour son mercato !

La rédaction

L’été risque d’être particulièrement agité du côté du RC Lens. Sur le banc de touche, Franck Haise est d’ores et déjà parti, et son remplaçant devrait être connu dans les prochaines semaines. Ne jouant pas de compétition européenne la saison prochaine, les Sang et Or risquent de voir certains de leurs joueurs demander à quitter le nord de la France. Mais les dirigeants lensois pourraient également prendre l’initiative de se séparer de certains de leurs éléments face à la menace de la DNCG.

C’est une saison décevante qu’ont vécu les supporters du RC Lens. Dauphins du PSG l’an dernier et qualifiés pour la phase de poules de Ligue des Champions, les Sang et Or ont terminé l’exercice 2023/2024 à la 7ème place de Ligue 1. Ce qui signifie qu'aucun hymne de compétition européenne ne résonnera dans Bollaert au cours des prochains mois. Cette situation sportive risque d’inciter certains membres de l’effectif à demander un transfert. Mais pour des raisons économiques, les Nordistes pourraient aussi faire le choix de dégraisser.

Mercato - RC Lens : Haise s’en va, le prochain entraîneur sur le point de signer ? https://t.co/LzvZzjykQM pic.twitter.com/S2HQqe4sSl — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Le RC Lens doit trouver le l’argent

À en croire les informations de l’ÉQUIPE , le RC Lens doit trouver des fonds avant son passage devant la DNCG. Si la santé économique des Lensois est saine, les pensionnaires de Bollaert avaient affirmé au gendarme du football français que dans leur budget de 68M€ pour l'exercice 2024/2025, ils obtiendraient une plus value nette de 47M€ et abaisseraient la masse salariale à 30M€. Ce qui ne semble donc toujours pas fait.

Elye Wahi pourrait en faire les frais