Mercato - OM : Un gros joueur de Ligue 1 veut débarquer à Marseille !

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le RC Lens, Brice Samba semble envisager un départ cet été alors que le club nordiste a besoin de liquidités. L'OM était annoncé comme une piste plausible ces derniers jours, et l'international français voudrait d'ailleurs revenir à Marseille. Mais l'opération sera impossible sur le plan financier...

Les performances de Pau Lopez n'ayant pas forcément fait l'unanimité ces derniers mois, l'OM pourrait se mettre en quête d'un nouveau gardien durant le mercato estival. Et Brice Samba (30 ans), qui avait déjà porté les couleurs du club phocéen par le passé en tant que doublure de Steve Mandanda, est d'ailleurs annoncé sur la short-list de l'OM alors que son avenir au RC Lens est incertain.

OM : Il réclame 4M€ pour signer !

Samba veut revenir à l'OM

Sous contrat jusqu'en 2028 avec les Sang et Or, Samba pourrait être vendu cet été pour rapporter une belle indemnité de transfert, et La Provence annonce même ce vendredi que le deuxième gardien de l'équipe de France aimerait beaucoup revenir à l'OM. Mais ce dossier semble déjà compliqué.

Transfert impossible à cause de l'argent ?

En effet, le quotidien régional précise que la direction de l'OM n'a pas les moyens de se positionner sur Brice Samba en raison de ses finances limités, et ce transfert n'aurait donc presque aucune chance d'aboutir cet été.