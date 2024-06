L'OM prend rendez-vous pour le transfert d'un joueur de Deschamps

Thibault Morlain

Sans Coupe d'Europe la saison prochaine, l'OM va devoir faire baisser sa masse salariale. Qui quittera alors le club phocéen ? Depuis quelques jours, les regards se tournent vers Jonathan Clauss. Alors que l'international français n'a plus qu'un an de contrat à l'OM, son transfert semble se préciser. On en saurait également un peu plus sur la date du possible départ de Clauss.

Pour Jonathan Clauss, l'avenir pourrait s'écrire loin de l'OM. D'ailleurs, suite à la rencontre France-Luxembourg, le latéral droit avait lâché à propos de sa situation : « Un départ est-il envisageable? Oui, si tout le monde vraiment y trouve son compte, évidemment, pourquoi pas. La question va être évoquée. Je pense qu’on va en discuter en totale sérénité, on prendra la meilleure décision ».

OM : Il réclame 4M€ pour signer ! https://t.co/UGAgqs1hlQ pic.twitter.com/PfSrJe7SkZ — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Transfert validé pour Clauss

N'ayant plus qu'un an de contrat à l'OM, Jonathan Clauss ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais voilà que l'hypothèse d'un transfert cet été devient de plus en plus crédible. Ce vendredi, L'Equipe fait savoir qu'alors qu'une prolongation n'a jamais été d'actualité, l'OM et Clauss seraient d'accord pour boucler un transfert.

Rendez-vous après l'Euro

La porte serait donc grande ouverte pour un transfert de Jonathan Clauss durant le mercato estival. Toutefois, il va encore falloir patienter un peu pour le potentiel départ du joueur de l'OM. En effet, l'accord entre Clauss et le club phocéen porterait sur un transfert en juillet, une fois que l'Euro sera terminé. Rendez-vous d'ici là...