Mercato : L’arrivée de Zidane à l'OM est réclamée en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane reste profondément attaché à sa ville natale, Marseille. Le champion du monde 1998 a évoqué son lien avec la cité phocéenne. Certains à l'image de Jérôme Rothen espèrent que Zidane fixera un nouveau cap dans sa relation en prenant en main l'OM.

Zinédine Zidane a beau vivre à Madrid depuis plusieurs années, il conserve un lien indéfectible avec Marseille. L'ancien international français se rend d'ailleurs régulièrement au sein de la cité phocéenne pour rendre visite à sa famille. Lors d'un entretien au média le Carré , Zidane a déclaré sa flamme à sa ville natale.

Improbable boulette pour un joueur de l’OM ? https://t.co/sjH3dwteZE pic.twitter.com/FhmAp7wc1r — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Zidane déclare sa flamme à Marseille

« A Marseille, aux alentours, on aime le sport. Il y a beaucoup d’athlètes qui sont sortis de cette région. C’est pourquoi on aimerait voir plus de Marseillais à l’OM, sortir des quartiers, parce qu’il y a un vivier incroyable. Ça me manque de pas avoir joué à l’OM mais c’est comme ça. Le parcours s’est passé comme ça. Je ne l’ai pas fait mais Marseille, le club, il reste toujours dans mon cœur. Petit, j’étais au stade, au virage nord, avec les copains. Un vrai ! Ça, personne ne va me l’enlever » a confié Zidane.

« Je trouverais ça magnifique »