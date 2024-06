C'est la surprise totale après son transfert au PSG

Thibault Morlain

L'été dernier, Milan Skriniar a posé ses valises au PSG. Arrivé au terme de son contrat à l'Inter Milan, le Slovaque s'est engagé avec le club de la capitale. A 29 ans, il vient de terminer sa première saison à Paris. A l'heure de faire le bilan, Skriniar n'a pas manqué de faire part d'un point qui l'a surpris suite à son transfert au PSG.

Pour le PSG, il a fallu faire un peu preuve de patience, mais Milan Skriniar a bel et bien fini par s'engager avec le club de la capitale. Arrivé libre de l'Inter Milan, le Slovaque a ainsi intégré l'effectif de Luis Enrique. Et si Skriniar a été embêté plusieurs semaines par une blessure, il a tout de même énormément joué avec le PSG. De quoi l'étonner pour sa première saison.

« J'ai été très surpris de jouer autant »

Ce mercredi, pour L'Equipe , Milan Skriniar est revenu sa première saison sous les couleurs du PSG. Le Slovaque a alors expliqué avoir été étonné de son temps de jeu : « Quand je suis arrivé, je n'avais pas spécialement d'attentes car c'était un nouveau club, un nouveau pays, un nouveau Championnat. Mais j'ai été très surpris de jouer autant. Les 5-6 premiers mois furent bons même si parfois tu es meilleur sur un match, moins sur un autre. D'autant que le staff était nouveau, qu'une dizaine de joueurs étaient arrivés, il fallait un temps d'adaptation ».

« Il y a eu deux parties, l'une avant ma blessure, l'autre après »