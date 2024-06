Une star veut signer au PSG, son remplaçant est trouvé

Arnaud De Kanel

La première piste estivale chaude semble se confirmer du côté du PSG. Suite au départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale souhaiterait recruter Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien aurait même donné son accord et il pousserait pour rejoindre les Franciliens. Dans le même temps, le Napoli s'active pour lui trouver un remplaçant.

Cette fois-ci, pas de retour en arrière. Kylian Mbappé portera bien le maillot du Real Madrid la saison prochaine, mettant ainsi fin à son aventure parisienne longue de 7 ans. Luis Enrique n'a pas trainé, lui qui anticipait déjà le départ de sa star au beau milieu de la saison, et sait ce qu'il veut. Le coach du PSG a en effet indiqué à sa direction qu'il aimerait voir débarquer Khvicha Kvaratskhelia. Et les choses se goupillent plutôt bien pour le PSG dans ce dossier.

Mbappé : La date de son arrivée au Real Madrid dévoilée https://t.co/FrWqDRu1Q6 pic.twitter.com/TP7Refq0Vl — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG

Le mercato parisien a peut-être connu une avancée significative la semaine dernière. D'après les informations de L'Equipe , Khvicha Kvaratskhelia, priorité absolue pour renforcer le secteur offensif, aurait trouvé un accord avec le PSG. « Khvicha Kvaratskhelia veut venir à Paris, le club et ses représentants sont tombés d'accord. Mais le plus dur reste à faire : convaincre Naples. Le président De Laurentiis et son nouveau coach, Antonio Conte, ne veulent pas le lâcher. Même pour plus de 100 M€ ? Le dossier semble être très compliqué mais le mercato ne fait que commencer », précise de son côté Laurent Perrin, journaliste au Parisien . Sans Coupe d'Europe, le Napoli a conscience qu'il sera très compliqué de convaincre sa star de rester et le club italien aurait d'ailleurs trouvé son remplaçant.

Chiesa pour oublier Kvaratskhelia ?