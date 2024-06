Transferts : Le PSG reçoit la réponse pour ce crack de Guardiola

La rédaction

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG est toujours à la recherche du joueur qui fera oublier le capitaine de l'équipe de France. Alors que l'option numéro 1 semble mener à Khvicha Kvaratskhelia (Naples), d'autres profils seraient étudiés. En ce sens, le nom de Julian Alavarez a été évoqué, mais la réponse de Manchester City serait fracassante.

Après Bernardo Silva, le PSG ciblerait un nouveau joueur de Pep Guardiola à Manchester City. En effet, selon les informations parues ces dernières heures, le club de la capitale, en quête du successeur de Kylian Mbappé, penserait à Julian Alvarez. L'Argentin fera-t-il le nouveau joueur du Real Madrid au PSG ?

Pas de départ pour Julian Alvarez

Pour cela, il faudrait que Manchester City accepte de se séparer de Julian Alvarez et cela ne serait clairement pas la tendance. En effet, comme l'explique Marca , également intéressé par l'Argentin, l'Atlético de Madrid se serait fait sèchement recalé. Pour Alvarez, il ne serait pas question d'un question que ce soit dans le cadre d'un transfert ou pour un prêt.

« Kvaratskhelia veut venir à Paris »