Mbappé s'en va, le PSG tient déjà son remplaçant ?

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Ce n'est évidemment pas une surprise, mais désormais, le PSG peut se lancer clairement dans la course à la succession de son ancien attaquant vedette. Dans cette optique, la piste la plus chaude mène à Khvicha Kvaratskhelia. Mais est-ce la meilleure option ?

Depuis lundi soir, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Et bien que ce ne soit pas un scoop, cela met toutefois fin à un très long feuilleton qui permet aux deux parties de passer à autre chose. C'est notamment le cas du PSG qui s'est lancé dans la course à la succession de l'international français. Et le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient notamment avec insistance depuis quelques jours.

Kvaratskhelia, la priorité du PSG

L'EQUIPE annonçait même récemment que le PSG avait trouvé un accord avec l'international géorgien, tandis que la presse italienne évoque une offre avoisinant les 100M€ pour convaincre Naples de lâcher son joueur. Une situation confirmée par le journaliste du Parisien Laurent Perrin. « Khvicha Kvaratskhelia veut venir à Paris, le club et ses représentants sont tombés d'accord. Mais le plus dur reste à faire : convaincre Naples. Le président De Laurentiis et son nouveau coach, Antonio Conte, ne veulent pas le lâcher. Même pour plus de 100 M€ ? Le dossier semble être très compliqué mais le mercato ne fait que commencer », confiait-il lors d'un questions/réponses pour le site du Parisien .

D'autres pistes sont étudiées pour remplacer Mbappé

Compte tenu de la complexité de ce dossier, le PSG explore d'autres pistes qui semble moins avancées pour le moment. A l'image de celle menant à Julian Alvarez. D'après Fabrizio Romano, les Parisiens ont pris des renseignements au sujet de l'attaquant argentin de Manchester City. Il faudra également régler le cas Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig, l'international néerlandais n'a toujours pas tranché pour son avenir, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Toujours est-il que le club parisien semble avoir décidé de se renforcer dans le couloir gauche afin d'offrir un concurrent de poids à Bradley Barcola.



