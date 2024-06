Le PSG lâche 110M€ pour son transfert, «il veut venir à Paris»

Thibault Morlain

En quête du successeur de Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG a semble-t-il trouvé l'heureux élu. Et c'est du côté de Naples que le club de la capitale aurait trouvé son bonheur en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Le fait est que le transfert du Géorgien de Naples s'annonce pas simple à boucler.

Pour faire oublier Kyian Mbappé, le PSG semble concentrer actuellement tous ses efforts dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Aujourd'hui à Naples, le Géorgien apparait comme la priorité du club de la capitale pour le mercato estival. Décidé à recruter Kvaratskhelia, le PSG se préparerait même à formuler une offre de 110M€ si l'on en croit les échos de la presse italienne.

« Kvaratskhelia veut venir à Paris »

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a donc jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Un intérêt qui semble réciproque du côté du Géorgien de Naples. Dans un chat du Parisien , le journaliste Laurent Perrin explique : « Khvicha Kvaratskhelia veut venir à Paris, le club et ses représentants sont tombés d'accord ».

« Le plus dur reste à faire : convaincre Naples »