Mbappé : Une bonne nouvelle tombe après le PSG

Amadou Diawara

Lors des derniers mois de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu diminuer considérablement au PSG. Ce qui a eu des répercussions sur son état physique. En effet, Kylian Mbappé était en difficulté lors des séances avec l'équipe de France ces derniers jours. Mais heureusement pour Didier Deschamps et les Bleus, le capitaine tricolore serait désormais sur la bonne voie.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi au mois de février qu'il allait quitter le club librement et gratuitement. Depuis cette annonce, le club de la capitale a changé son fusil d'épaule avec son numéro 7. En effet, le PSG ne considérait plus Kylian Mbappé comme un intouchable. Ainsi, son temps de jeu a été diminué considérablement. Et Kylian Mbappé le paye aujourd'hui.

PSG : Kolo Muani interpelle Luis Enrique https://t.co/ceceymVdSS pic.twitter.com/oFR8DhiORm — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

L'état physique de Mbappé préoccupe

Selon les informations de L'Equipe , l'état physique de Kylian Mbappé a attiré l'attention du staff de l'équipe de France en ce début de rassemblement pour préparer l'Euro 2024. En effet, le capitaine et numéro 10 des Bleus n'a pas été le meilleur joueur lors des séances physiques, qui ont été difficiles. Si personne n'a activé la sonnette d'alarme, le cas de Kylian Mbappé était tout de même suivi de près. L'état physique de la nouvelle recrue du Real Madrid étant la principale source de préoccupation à Clairefontaine.

Mbappé est sur la bonne voie