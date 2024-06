Mercato - PSG : Un transfert surprise est annoncé en Italie

Thomas Bourseau

Gonçalo Ramos (22 ans) a débarqué au PSG l’été dernier. Une saison et puis s’en va ? Malgré des performances plus que louables et notamment sur la seconde partie d’exercice, le Portugais serait éventuellement envoyé en prêt du côté du Napoli. C’est du moins la tendance dessinée par le journaliste Pedro Almeida.

Le Paris Saint-Germain se dirige vers un nouveau chantier sur le mercato. L’été dernier, le club de la capitale avait accueilli pas mal d’éléments à vocation offensive en les personnes de Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani. Le mercato estival va débuter ce lundi 10 juin en France. Et il semblerait qu’il y ait à nouveau du mouvement aux avant-postes au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid accueille Mbappé, le PSG va perdre Gonçalo Ramos

Selon les informations de Pedro Almeida, le club de la capitale serait prêt à céder Gonçalo Ramos quand bien même Kylian Mbappé a mis les voiles vers l’Espagne et le Real Madrid. En effet, le PSG songerait sérieusement à envoyer l’international portugais en prêt à l’étranger. D’ailleurs, son point de chute serait déjà tout indiqué.

Gonçalo Ramos vers le Napoli ?

Arrivé du Benfica Lisbonne en prêt avec option d’achat l’été dernier, Gonçalo Ramos est devenu un joueur à part entière du PSG à l’automne pour une indemnité de 80M€. N’ayant pas bénéficié d’un temps de jeu monstrueux pour son premier exercice, Ramos pourrait rebondir au Napoli. Les dirigeants napolitains exploreraient cette option sur le marché des transferts.