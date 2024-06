Mbappé : Le PSG s’en va en guerre pour son remplaçant ? 

Thomas Bourseau

La présence de Luis Campos n’a rien changé. Malgré sa proximité avec le clan Kylian Mbappé, le Français a décidé de quitter le PSG pour le Real Madrid cet été. À Paris, la priorité pour la suite se nommerait Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Mais le Napoli mettrait des bâtons dans les roues du club parisien.

C’est tout simplement le dossier du moment du côté du PSG. Dans le cadre du mercato estival, le Paris Saint-Germain travaille d’arrache pied sur la signature du ou des successeurs de Kylian Mbappé qui a officiellement signé un contrat de cinq saisons au Real Madrid.

«Khvicha Kvaratskhelia veut venir à Paris»

À ce jour, la piste prioritaire est la plus avancée du Paris Saint-Germain n’est autre que Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). D’ailleurs, comme la presse italienne le révélait dernièrement, un accord contractuel serait déjà passé entre le PSG et l’international géorgien ainsi que son entourage. « Khvicha Kvaratskhelia veut venir à Paris, le club et ses représentants sont tombés d'accord. Mais le plus dur reste à faire : convaincre Naples » . a affirmé Laurent Perrin, journaliste du Parisien .

Le président De Laurentiis et (…) Antonio Conte ne veulent pas le lâcher »