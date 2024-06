Mercato - PSG : Comme Mbappé, il doit faire un sacrifice pour le Real Madrid

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le LOSC, Leny Yoro est dans le collimateur du PSG, qui veut boucler un transfert dès cet été. Toutefois, le crack de 18 ans préfère rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid. Et comme la star de 25 ans, Leny Yoro doit faire un sacrifice financier pour rejoindre le club merengue.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte se jeter sur Leny Yoro lors du prochain mercato estival. Toutefois, à en croire Marca , le défenseur central du LOSC souhaite à tout prix rejoindre le Real Madrid.

Mbappé a baissé son salaire pour signer au Real Madrid

D'après les indiscrétions de Marca , le Real Madrid s'est rapproché de Leny Yoro pour avancer son transfert. Toutefois, le club merengue a demandé de la patience au crack de 18 ans. De surcroit, Leny Yoro ne devra pas se montrer trop gourmand sur le plan financier s'il veut rejoindre la Maison-Blanche cet été.

Yoro doit renoncer à l'argent pour rejoindre le Real Madrid