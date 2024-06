Mercato : Riolo annonce la prochaine recrue du PSG ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de se jeter sur Leny Yoro lors de ce mercato estival. Alors que le crack de 18 ans serait en passe de quitter le LOSC, le club parisien devrait obtenir gain de cause sur ce dossier, et ce, parce que le joueur voudrait défendre les couleurs rouge et bleu la saison prochaine.

Désireuse de renforcer sa défense centrale lors du mercato estival, la direction du PSG a coché le nom de Leny Yoro. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a pris rendez-vous depuis la fin du mois de janvier pour boucler le transfert du crack du LOSC. Et le PSG serait bien parti pour rafler la mise sur ce dossier.

Leny Yoro va quitter le LOSC

Présent dans l'émission l' After Foot de RMC Sport ce mardi soir, Daniel Riolo a fait un point sur l'avenir de Leny Yoro, annonçant qu'il était sur le point de signer au PSG.

«A priori, Leny Yoro va rejoindre le PSG»