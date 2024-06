Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid fait une demande à ce phénomène

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG souhaite finaliser le transfert de Leny Yoro lors du mercato estival. Toutefois, le club de la capitale serait à la lutte avec le Real Madrid sur ce dossier. D'après la presse espagnole, la Maison-Blanche aurait d'ailleurs demandé au crack du LOSC de refuser toute offre s'il voulait jouer au Santiago Bernabeu la saison prochaine, et ce, même si elles sont supérieures.

Très performant sous les couleurs du LOSC, Leny Yoro a tapé dans l'œil de la direction du PSG. D'ailleurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a pris rendez-vous pour boucler le transfert du crack du LOSC lors du mercato estival, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le Real Madrid de Florentino Pérez pourrait anéantir les plans de l'écurie rouge et bleu.

Le PSG veut s'offrir Leny Yoro cet été

Selon les informations de Marca , divulguées ce mercredi après-midi, le Real Madrid est déterminé à recruter Leny Yoro cet été. A en croire le média espagnol, le club merengue aurait même déjà demandé au joueur et à son entourage de patienter, expliquant qu'ils devaient résister à la tentation d'accepter une offre plus élevée, et ce, si la pépite de 18 ans veut vraiment jouer à la Maison-Blanche.

Le Real Madrid demande à Leny Yoro de patienter