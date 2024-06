Deschamps vanne un crack du PSG !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir face au Luxembourg en amical (3-0), Bradley Barcola a honoré sa première sélection sous le maillot de l’équipe de France. Auteur d’une entrée en jeu remarquée, le crack du PSG a été félicité par Didier Deschamps, qui n’a pas manqué de commenter la prestation de l’ailier avec humour.

A désormais J-8 du début de l’Euro, l’équipe de France s’est rassurée. Sans briller, les Bleus se sont facilement imposé face au Luxembourg ce mercredi soir (3-0) à Metz. Un amical qui aura notamment permis à certains joueurs de s’illustrer comme Youssouf Fofana, Jules Koundé, Randal Kolo Muani, ou encore Bradley Barcola. Sélectionné par Didier Deschamps pour l’aventure en Allemagne, le crack du PSG a honoré sa première sélection.

Mbappé : Face à Macron, le Real Madrid lâche sa réponse https://t.co/nyE51qa0s6 pic.twitter.com/0cdO7tHylG — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

« C'est une grande fierté »

Entré en jeu à la 81ème minute à la place de Marcus Thuram, Bradley Barcola s’est vite illustré avec une passe décisive pour son futur ex partenaire au PSG : Kylian Mbappé. Après la rencontre, le numéro 25 des Bleus s’est dit très satisfait de sa grande première au sein de la formation de Didier Deschamps. « C'est une fierté, j'attendais beaucoup ce match pour montrer ce que je peux faire. Je suis content, j'ai fait une passe décisive et on a gagné 3-0. Pas de pression, j'ai tout donné. C'est une grande fierté, en plus, gagner comme ça, c'est magnifique » , a affirmé ce dernier dans des propos relayés par Paris_SGInfos .

« Sur son premier contact, je lui ai dit tu t'es fait bouger »