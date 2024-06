«On attend Zidane», il réclame le départ de Deschamps en direct !

Axel Cornic

Nommé en 2012, Didier Deschamps est toujours le sélectionneur de l’équipe de France, avec qui il a notamment remporté un Mondial en 2018. Et ce n’est pas fini, puisqu’il a prolongé jusqu’en 2026 et certains semblent s’agacer de cette longévité, surtout avec un certain Zinédine Zidane qui attend pour prendre sa place.

Rarement un homme aura à ce point marqué une sélection nationale, en tant que joueur puis en tant qu’entraineur. Ce n’est pas pour rien si Didier Deschamps est considéré comme l’une des grandes légendes du football français et le 14 juin, il disputera son deuxième Euro.

Mercato - Real Madrid : France 98 annonce du lourd pour Mbappé ! https://t.co/tLAA5J7eu3 pic.twitter.com/eC799MQQHr — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« Didier, fais comme Aimé Jacquet, si tu gagnes pars sur un titre »

Pourtant, il semble faire de moins en moins l’unanimité, surtout à cause d’un jeu pas forcément jugé ambitieux et plaisant à voir. Et dans son émission, sur RMC Sport ce mercredi, Jérôme Rothen a souhaité lui faire passer un message. « Didier, fais comme Aimé Jacquet, si tu gagnes pars sur un titre » a lancé celui qui a été joueur de Didier Deschamps, à l’AS Monaco.

« Les gens attendent du nouveau pour aller gagner la Coupe du monde 2026, on attend Zidane »