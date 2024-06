Deschamps annonce la couleur pour son joker !

Pierrick Levallet

En plus de Bradley Barcola, Didier Deschamps a réservé une grande surprise dans sa sélection pour l'Euro 2024. Afin de compenser certaines blessures au milieu de terrain, le sélectionneur des Bleus a convoqué N'Golo Kanté, qui n'avait plus été appelé en équipe de France depuis un moment. Le joueur d'Al-Ittihad n'aurait d'ailleurs rien perdu de sa superbe à en croire Didier Deschamps. Il pourrait même finir par mettre tout le monde d'accord pendant la compétition.

La grande surprise de Didier Deschamps pour cet Euro 2024, c’est certainement N’Golo Kanté. Transféré à Al-Ittihad en Arabie Saoudite l’été dernier, le champion du monde 2018 n’était plus appelé en équipe de France depuis un moment. Mais pour compenser de nombreuses blessures, Didier Deschamps a convoqué l’ancien milieu défensif de Chelsea, qui semble même avoir des allures de joker.

«Il est capable de jouer à plusieurs postes»

« Il n'est pas libéré, il a un rôle de milieu où il est capable de jouer à plusieurs postes et dans différents systèmes. Lui comme Aurélien et Camavinga au Real Madrid, ils ont cette capacité à s’adapter et à être performants dans différents rôles » a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse.

«Les joueurs préfèrent l'avoir dans leur équipe qu’en face»