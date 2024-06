JO : Après Mbappé, les galères continuent pour Thierry Henry

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’est officiellement engagé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne pourra pas participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, malgré la volonté de Thierry Henry de le convoquer. En plus de de l’attaquant de 25 ans, les deux joueurs du PSG, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, ne seront pas libérés, tout comme ceux du LOSC.

Thierry Henry peut déjà refaire sa liste. Le sélectionneur de l’équipe de France olympique a dévoilé lundi une pré-liste de 25 joueurs convoqués pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Comme attendu, on n’y retrouve pas Kylian Mbappé, annoncé officiellement au Real Madrid, qui n’a pas l'intention de le laisser y participer. Une position que va également adopter le PSG en ce qui concerne Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Appelé pour remplacer Mbappé à Paris, la surprise est totale ! https://t.co/axc6zlRWdP pic.twitter.com/JWMKxIQqKg — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Comme le PSG, le LOSC bloque ses joueurs

Comme indiqué par L'Équipe, le club de la capitale va contacter Thierry Henry pour lui faire savoir sa décision après avoir reçu les convocations de ses deux joueurs pour le stage olympique. En plus du PSG, le LOSC va faire de même, en bloquant Lucas Chevalier, Leny Yoro et Bafodé Diakité. Une décision qu’Olivier Létang a justifié par le barrage de Ligue des champions que son club devra disputer ; « J'ai appelé mes joueurs concernés et ils ont bien compris. Nous avons une échéance extrêmement importante pour notre club. Je suis président du LOSC et je défends ses intérêts. Il n'y a même pas de question à se poser. Si notre position est unique c'est aussi parce que nous sommes les seuls à jouer les barrages . »

« Si nous n’avions pas fini quatrièmes, nous aurions libéré nos joueurs »