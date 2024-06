Nouveau rôle pour Mbappé, le vestiaire de Deschamps valide

Hugo Chirossel

En raison des retraites internationales de plusieurs joueurs importants après la Coupe du monde 2022, l’équipe de France a connu quelques changements, avec notamment la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine à la place d’Hugo Lloris. Un choix validé par Ibrahima Konaté, qui estime que l’attaquant de 25 ans était déjà un leader auparavant et qu’il est la bonne personne pour ce rôle.

Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane… Plusieurs joueurs majeurs de l’équipe de France ont décidé de dire stop après la Coupe du monde 2022. Avec le départ d’Hugo Lloris, Didier Deschamps a dû désigner un nouveau capitaine. Deux choix sont alors vite ressortis : Antoine Griezmann, ou bien Kylian Mbappé. Et c’est finalement ce dernier qui a été choisi par le sélectionneur de l’équipe de France.

« Kylian Mbappé, même lorsqu’ils étaient là, c’était déjà un leader »

Un choix qui a beaucoup fait parler, mais qui semble être validé par Ibrahima Konaté. « Quel genre de leader est Kylian Mbappé par rapport à Lloris ou Varane ? Après Lloris et Varane, je n’ai pas fait beaucoup de sélections avec eux, j’en ai fait qu’une pendant la Coupe du monde. Kylian Mbappé, même lorsqu’ils étaient là, c’était déjà un leader », a confié l’international français de Liverpool ce samedi en conférence de presse.

« Il arrive à faire le pont entre nous »