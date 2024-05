Mbappé annonce du lourd après son départ du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son arrivée au Real Madrid n’a pas encore été officialisée, Kylian Mbappé va devoir rapidement mettre au second plan sa situation personnelle pour se focaliser sur l’Euro (14 juin – 14 juillet). Finaliste de la dernière Coupe du monde avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG ne manque pas d’ambitions.

Moins de deux ans après la finale perdue de Coupe du monde contre l’Argentine et trois ans après l’élimination surprise en huitième de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse, l’équipe de France aborde le prochain Championnat d’Europe avec une soif de revanche. Les choses sérieuses démarreront le 17 juin pour les Bleus , avec un premier match contre l’Autriche avant d’affronter les Pays-Bas (21 juin) puis la Pologne (25 juin). Interrogé à quelques semaines de l’événement, Kylian Mbappé ne cache pas sa motivation.

« Je veux entrer dans l'histoire avec la France »

« Le rêve est toujours le même, gagner, aussi parce que ça devrait être la norme depuis que nous avons atteint la finale de la Coupe du monde , a réagi Kylian Mbappé au micro de Sky Italia . Je veux entrer dans l'histoire avec la France, mais il faut faire attention car l'Italie est l'une des équipes nationales les plus dangereuses. »

La situation de Mbappé réglée avant l’Euro ?