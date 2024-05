Départ historique en équipe de France, Mbappé va l'éclipser

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il quittera l'Europe pour rejoindre la MLS la saison prochaine, Olivier Giroud va également prendre sa retraite internationale avec l'Euro pour lequel il a été convoqué par Didier Deschamps. Il aura donc encore quelques matches pour améliorer son total de buts en Bleus. Mais très rapidement, Kylian Mbappé devrait battre son record pour devenir meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour l'Euro qui se disputera cet été en Allemagne. Sans surprise, Olivier Giroud fait partie des 25 joueurs retenus par le sélectionneur de l'équipe de France. Auteur d'une nouvelle saison très aboutie avec l'AC Milan, l'ancien buteur d'Arsenal pourrait d'ailleurs être titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus, avant de quitter l'Europe pour rejoindre Hugo Lloris à Los Angeles en MLS. Ce sera d'ailleurs la dernière compétition internationale du champion du monde 2018 qui l'a annoncé dans les colonnes de L'EQUIPE .

Mercato - PSG : Mbappé prépare une nouvelle annonce ! https://t.co/C5cSLH4Ns1 pic.twitter.com/mzayVRoZfN — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Giroud annonce sa retraite internationale après l'Euro

« C'est vrai, mais il faut aussi savoir ne pas faire la saison de trop. Il faut trouver le bon équilibre. Après, il ne faut jamais dire "Fontaine, je ne boirai pas ton eau", mais il faut être réaliste. Comme je l'ai dit, je ressens aussi une fatigue physique et mentale. Raphaël Varane l'a dit après la Coupe du monde, et il a raison. J'ai toujours dit que j'allais arrêter au moment où mon corps me le demandait. Je pense avoir encore deux bonnes années. Mais pour l'équipe de France, à mon avis, ce sera fini », révèle Olivier Giroud, qui confirme donc sa retraite internationale à l'issue de l'Euro.

Mbappé va bientôt devenir meilleur buteur des Bleus

Par conséquent, Olivier Giroud aura une dernière opportunité d'améliorer son total de buts en Bleus. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 57 réalisations en 131 sélections, l'ancien attaquant du MHSC essaiera donc de porter son record un peu plus haut. Mais dans tous les cas, il s'agira simplement de repousser l'échéance inévitable. Kylian Mbappé va battre le record d'Olivier Giroud. La seule question est la suivante : quand ? Avec 46 buts en 77 sélections, le futur ex-attaquant du PSG a d'abord Thierry Henry dans le viseur (51 buts) avant de foncer vers son actuel coéquipier en Bleus. Antoine Griezmann (44 buts) suit en quatrième position devant Michel Platini (41 buts). Autrement dit, ce classement risque d'être chamboulé pendant l'Euro.