JO : Avant Paris 2024, un crack va planter l'équipe de France ?

Né à Londres d'une mère franco-algérienne et d'un père nigérian, Michael Olise a l'embarras du choix. Le joueur de Crystal Palace a décidé de défendre les couleurs tricolores, mais sa non-convocation pour le prochain Euro pourrait rebattre les cartes. Les Three Lions surveilleraient sa situation et pourraient lui offrir une place de choix en sélection dans les prochains mois.

Jeudi dernier, Didier Deschamps dévoilait sa liste des 23 joueurs convoqués pour participer au prochain Euro. Malgré sa très bonne saison sous les couleurs de Crystal Palace, Michael Olise n'a pas été sélectionné. Une décision qui a quelque peu surpris son entraîneur Oliver Glasner.

Deschamps se fait interpeller

« Quand on le voit jouer ces dernières semaines, il a de très gros arguments, il montre vraiment des performances exceptionnelles. Mais je ne veux pas donner de conseils à Didier Deschamps. Leur équipe s’est qualifiée ; ils ont des joueurs qui ont été responsables de la qualification pour l’Euro et ce n’est pas si facile ensuite de les laisser tomber. Parfois, il faut prendre des décisions très, très difficiles, mais de mon point de vue, avec tout ce que j’ai vu de Michael, tout ce que je vois tous les jours, avec son talent, avec sa qualité, avec sa compétitivité, je dirais oui, il l’aurait mérité, mais c’est la décision de Didier Deschamp s » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot Mercato.

L'Angleterre va sauter sur l'occasion ?