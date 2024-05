Équipe de France : Deschamps se fait interpeller pour un crack !

Benjamin Labrousse

Cette saison, plusieurs jeunes joueurs se sont clairement démarqués. En Premier League c’est le cas de Michael Olise. Le Franco-Anglais de 22 ans a proposé un haut niveau de jeu sous les couleurs de Crystal Palace, mais n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour l’Euro avec les Bleus. Pour son entraîneur Oliver Glasner, Olise aurait dû être du voyage en Allemagne.

Jeudi dernier, Didier Deschamps dévoilait sa liste des 25 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2024 en Allemagne. Attendu au tournant quant à ses choix, le sélectionneur français s’est passé de plusieurs éléments comme Michael Olise. A 22 ans, l’ailier sort d’une saison remarquée avec Crystal Palace, et aurait dû aller à l’Euro selon son entraîneur Oliver Glasner.

« Il l’aurait mérité, mais c’est la décision de Didier Deschamps »

« Quand on le voit jouer ces dernières semaines, il a de très gros arguments, il montre vraiment des performances exceptionnelles. Mais je ne veux pas donner de conseils à Didier Deschamps. Leur équipe s’est qualifiée ; ils ont des joueurs qui ont été responsables de la qualification pour l’Euro et ce n’est pas si facile ensuite de les laisser tomber et de dire d’accord, merci beaucoup, vous avez fait du bon travail en vous qualifiant, mais maintenant avec l’Euro, merci" et de nommer ensuite un autre joueur. Parfois, il faut prendre des décisions très, très difficiles, mais de mon point de vue, avec tout ce que j’ai vu de Michael, tout ce que je vois tous les jours, avec son talent, avec sa qualité, avec sa compétitivité, je dirais oui, il l’aurait mérité, mais c’est la décision de Didier Deschamps » , a lâché le technicien autrichien dans des propos relayés par Foot Mercato .

« C’est un joueur qui devrait nous intéresser »