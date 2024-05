Mercato - PSG : Une désillusion à 75M€ déjà annoncée ?

Thomas Bourseau

Le PSG est en quête de renforts à l’approche du mercato et notamment en attaque afin de remplacer Kylian Mbappé. Michael Olise pourrait s’avérer être une option… qui ne mènerait cependant à rien si l’on en croit les informations divulguées par David Ornstein et l’exemple du mercato estival de 2023.

Natif de Londres, Michael Olise dispose à la fois des nationalités anglaise et française. The Athletic expliquait même ces dernières semaines que l’ailier de 22 ans de Crystal Palace rêvait à la fois de défendre les couleurs de la sélection tricolore ainsi que du PSG.

«Olise suscite beaucoup d'intérêt, notamment de la part de Manchester United»

Cela tombe bien puisque le PSG cherche à recruter un attaquant latéral afin d’en partie combler le vide que laissera Kylian Mbappé par son départ selon toute vraisemblance au Real Madrid. Manchester United compliquerait cependant la tâche du PSG pour l’attaquant qui dispose d’une clause libératoire de 75M€. « Olise suscite beaucoup d'intérêt, notamment de la part de Manchester United, et il n'est donc pas exclu qu'un transfert ait lieu ». a déclaré David Ornstein via Ask Ornstein, une session de questions réponses avec les internautes de The Athletic.

«Il ne partira pas si ce n'est pas bon pour lui et pour Palace»