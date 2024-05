PSG : «Magique», Mbappé se lâche avant son départ

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Alors qu'il a déjà annoncé son départ du PSG, le numéro 7 de Luis Enrique s'est totalement enflammé pour son transfert.

A l'issue de sa septième saison au PSG, Kylian Mbappé va prendre le large. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans a annoncé qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau pensionnaire du Real Madrid la saison prochaine. Interrogé par Quotidien (TMC) sur son transfert, le numéro 7 du PSG a annoncé du lourd.

PSG : Zaïre-Emery a demandé une dérogation spéciale https://t.co/nQU3XcDhzh pic.twitter.com/PRqie4IE3I — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

«A coup sûr, elle va être très excitante»

« Ce qui va le plus me manquer de la France ? Ce que je vais regretter ? C'est difficile, parce que tant que tu n'es pas parti, tu ne sais pas vraiment. J'ai dis que je partais, mais je suis toujours là, donc ma vie n'a pas changé. Quand j'arriverai à l'étranger, je pense que la nourriture, toutes les habitudes, la famille, les proches, c'est quelque chose qui va te manquer, mais, comme j'ai dis, je vais perdre beaucoup de choses, mais je vais en retrouver d'autres » , a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

«Ce qui m'attend va être magique»