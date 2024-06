PSG : Le cadeau empoisonné de Thierry Henry

La rédaction

Ce lundi, Thierry Henry a dévoilé une pré-liste de 25 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques sur laquelle figurent les noms de Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola qui disputent déjà l'Euro avec les Bleus. Et le PSG ne semble pas chaud à l'idée de les libérer.

Par conséquent, le PSG n'est pas chaud à l'idée de libérer ses deux joueurs, ce qui pourrait contraindre Thierry Henry à revoir ses plans. Un vrai cadeau empoisonné.

Henry convoque Zaïre-Emery et Barcola

« Ce n'est pas encore la liste, il va falloir discuter. Warren est un cas à part. Il est en plus en train de passer son bac. On essayera d'avoir la meilleure équipe possible. Il va falloir bien discuter, parce qu'on parle de l'intégrité d'un joueur », confie dans un premier temps le sélectionneur des Espoirs, conscient que la situation est délicate.

«Je suis bien conscient des situations de Warren et "Barco"»